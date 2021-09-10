Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Крыму построят новый курортный город

News.ru
49 минут назад

В Крыму появится новый курортный город. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов. По словам чиновника, строительством займутся инвесторы.

В Крыму построят новый город
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил Кабанов, в регионе решили социальные вопросы, поэтому теперь необходимо формировать базу для жилищного строительства.

С социалкой подразобрались, надо формировать базу для жилищного строительства и для каких-то рекреационных кластеров, не побоюсь этого слова — новых рекреационных городов, — сказал вице-премьер.

Где именно будет располагаться новый туристический город, Кабанов не уточнил.

Ранее стало известно о планах построить на Дальнем Востоке первый город-миллионник. Как рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов, создание такого города станет возможно при слиянии Владивостока ( с населением около 600 тысяч человек) с Артёмом (более 100 тысяч человек). Также предполагается привлечь в данную агломерацию порядка 300 тысяч человек. Новый город планируется назвать Спутником.

Экономика,Евгений Кабанов,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители