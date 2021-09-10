Богачей в США признали злостными неплательщиками налогов

В США хотят увеличить финансирование Налогового управления (IRS), чтобы ужесточить контроль за злостными неплательщиками налогов из числа богачей. Ежегодно 1% богатейших людей страны не платит в бюджет $163 млрд. Минфин США рассказал, что упущенная выгода равна всем сборам, уплаченным 90% налогоплательщиков с наименьшими доходами. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на отчёт американского финансового министерства.

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Американский Минфин опубликовал отчёт о налогах в момент, когда Конгресс США обсуждает бюджет. Среди предложений министерства — увеличение финансирования Налогового управления (IRS) на $80 млрд в течение следующего десятилетия. По оценкам Минфина, это принесёт в казну $316 млрд с 2022 по 2031 год.

«Я думаю, что это своевременный отчёт, потому что сейчас самое время», — сказал старший директор по федеральной налоговой политике в Центре по бюджету и приоритетам политики Чак Марр.

Как отметил CNBC, с 2010 года финансирование IRS сократилось на 19%, а без работы осталось более 33 378 сотрудников.

По мнению Марра, необходимо ужесточить требования к банковской отчётности. Впрочем, американская ассоциация банкиров и другие профильные ассоциации не поддержали эту идею. Среди озвученных опасений — стоимость и сложность оформления, а также конфиденциальность данных.