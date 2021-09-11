Киев захотел вынести "СП - 2" на обсуждение в нормандском формате

Украина настаивает на том, чтобы вопросы газопровода "Северный поток - 2" (СП-2) и транзита российского газа через Украину рассматривались в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция). Об этом заявил в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак на форуме YES Brainstorming в Киеве.

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"Мы рассматриваем вопрос "Северного потока - 2" исключительно как вопрос общей безопасности Украины. Поэтому я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций нормандского формата. Считаю абсолютно логичным, чтобы к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта добавить рассмотрение и этого вопроса", - сказал Ермак.

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Он выразил при этом уверенность, что это предложение будет поддержано членами "четверки".

"Я считаю, что есть полная возможность и у наших коллег поддержать позицию Украины относительно рассмотрения этого вопроса на нормандские формате", - добавил глава президентского офиса.

В среду, 8 сентября, состоялась встреча политических советников "нормандской четверки" в формате видеоконференции. Как сообщил журналистам источник, близкий к переговорам, Андрей Ермак "неожиданно попытался добавить в текст проекта итогов саммита "газовую тематику". Однако, по словам собеседника агентства, кроме "организации Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса, другие аспекты газового вопроса в компетенцию нормандского формата не входят".

Нормандский формат и минские соглашения

Нормандский формат существует с июня 2014 года. Тогда, на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии, лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялись пять встреч на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план, подписанный в феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" и получивший название "Комплекс мер по выполнению минских соглашений", не реализован. Киев отказывается от выполнения политической части соглашений.

"Северный поток - 2"

В Москве неоднократно подчеркивали, что газопровод является исключительно коммерческим проектом. 9 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что "Северный поток - 2" укрепит энергобезопасность Европы на десятилетия вперед, так как "это чисто экономический проект, и у России нет никаких планов использовать его в каких-то иных целях".

"Северный поток - 2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы на "Северном потоке - 2" были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за угрозы санкций США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено.