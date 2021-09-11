Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В Госдуме ответили главе «Нафтогаза» на идею заблокировать СП-2

News.ru
50 минут назад

В Госдуме отреагировали на заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что у США есть возможность заблокировать работу «Северного потока — 2» до его введения в эксплуатацию. Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских в беседе с RT заявил, что европейские компании не захотят жертвовать своими деньгами ради Украины, и Киеву пора признать то, что запуск СП-2 — давно свершившийся факт.

Я хотел бы задать встречный вопрос. А почему европейские компании должны жертвовать своими деньгами и, более того, своими жителями ради Украины? Почему газопровод, который не ремонтировался 30 лет и в который ничего не вкладывалось, должны сейчас всем миром защищать? Мне кажется, именно эти вопросы стоит задать самому себе представителю Украины, — сказал он.

Он подчеркнул, что уже в эту зиму газ будет поступать по «Северному потоку — 2» в Европу, и Украине осталось только смириться с этим фактом.

Можно конечно говорить, пытаться пиариться, но в данной ситуации уже ничего не изменить, — резюмировал Ананских.

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко сообщил, что работе газопровода «Северный поток — 2» могут помешать США, если введут санкции и тем самым вынудят европейские компании отказаться от покупки российского топлива.

Экономика,Видео,Игорь Ананских,Юрий Витренко,Нафтогаз,Госдума,
138
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители