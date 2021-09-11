В Госдуме ответили главе «Нафтогаза» на идею заблокировать СП-2

Я хотел бы задать встречный вопрос. А почему европейские компании должны жертвовать своими деньгами и, более того, своими жителями ради Украины? Почему газопровод, который не ремонтировался 30 лет и в который ничего не вкладывалось, должны сейчас всем миром защищать? Мне кажется, именно эти вопросы стоит задать самому себе представителю Украины, — сказал он.