США не могут позволить себе игнорировать «уловку» России в «газовой игре» за газопровод «Северный поток — 2». Об этом в материале для журнала National Interest написал обозреватель Николас Гроздев.

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Он считает, что Европа может столкнуться с энергетическим кризисом из-за Вашингтона, что будет выгодно Москве. По словам автора, РФ экспортирует через Украину тот объем газа, который предусматривает соглашение с ФРГ.

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— Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать «Северный поток — 2» (который уже достроен) и запустить его в эксплуатацию, — отметил Гроздев.

Он уточнил, что в США могут призвать своих европейских партнеров согласиться на экономические убытки, действуя совместно против Китая, говорится в материале журнала.Утром в пятницу, 10 сентября, российская энергетическая компания «Газпром» в своем официальном Telegram-канале сообщила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершили.

После в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил, что открытие газопровода «Северный поток — 2» улучшит положение российского бизнеса и жителей страны в целом. Эксперт отметил, что достижения крупнейшего в РФ производителя газа значительно отражаются на состоянии других предприятий.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.