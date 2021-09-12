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В Кремле объяснили суть интеграции России и Белоруссии

ТК «Звезда»иещё 9
15 минут назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна. Однако на данный момент о ней речи не идет.

В Кремле объяснили суть интеграции с Белоруссией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран», - подчеркнул Песков.

Представитель Кремля также напомнил о словах глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко по итогам переговоров в Кремле 9 сентября. По словам Пескова, они «достаточно подробно рассказали о мифе последующей политической интеграции».

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ отметил, что Путин и Лукашенко заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Евросоюзом. Но в этом случае также нужна политическая воля Брюсселя.

«Я знаю, я в этом убежден, что лидеры наших стран заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми государствами мира», - рассказал Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Представитель Кремля также уточнил, что Союзные программы России и Белоруссии содержат прикладные решения, которые направлены на улучшение жизни народов обеих стран. В них, как подчеркнул Песков, нет скрытых угроз.

По его мнению, суть интеграции «не в том, чтобы объединиться», а в том, чтобы «выиграли два народа».

Песков оценил отношения россиян и украинцев

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что у России и Белоруссии хватает недоброжелателей и врагов, которые не сидят сложа руки.

Говоря об Украине, Песков подчеркнул, что народы двух стран сохраняют родственные отношения, хотя среди украинцев растет число «оболваненных пропагандой» людей.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин не исключил создания Союзного парламента России и Белоруссии.

При этом президент РФ отметил, что в настоящее время данный вопрос не обсуждается, в повестке дня не стоит.

Экономика,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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