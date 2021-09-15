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В Россию возобновятся поставки шампанского из Франции

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Поставки шампанского из Франции в Россию, которые приостанавливались в июле из-за нового российского закона о маркировке, возобновят с 15 сентября. Об этом сообщает Reuters.

Французское шампанское вернется в российские магазины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Межпрофессиональный комитет вин Шампани решил со среды возобновить поставки шампанского в РФ. В конце августа правительство России после изменения регулирования оборота шампанского в РФ разрешило импортерам винодельческой продукции не менять наименование товаров в заявлениях, которые компании подавали на получение марок для продажи алкоголя в стране.

Поставки французского шампанского в РФ останавливались в июле 2021 года в связи с тем, что новый закон вносил изменения в регулирование производства и оборота винодельческой продукции. В результате поправки разрешали использовать понятие "шампанское" только в отношении напитков, которые произвели в РФ.

Понятие "шампанское" имеет охраняемый статус в более чем 120 странах, которые оставляют за собой право использовать его для игристых вин из французского региона Шампань. При этом французские власти предупредили, что могут потребовать возмещения через Всемирную торговую организацию.

Ранее в Греции заявили о рекордных поставках вина в Россию в этом году.

Экономика,Правительство РФ,ВТО,
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