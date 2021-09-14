2 — 2,5 месяца ушло на пусконаладочные работы. И на сентябрь «Газпром» не планировал бронировать дополнительных мощностей прокачки. У него есть контракт прокачки через Украину — по 109 млн кубов в сутки. Но ежемесячно в 2021-м компания брала дополнительные мощности и в сумме прокачивала 120-125 млн кубов через Украину. Но на аукционе в августе «Газпром» дополнительные объёмы брать не стал, в том числе и через Польшу, надеясь на СП-2. А Европа не даёт разрешения на эксплуатацию СП-2, — объяснил Юшков.