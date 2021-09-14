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«Паника на бирже»: финансист не исключил цену на газ в $1000

News.ru
1 час назад

Рекордное увеличение стоимости природного газа в Европе связано с «паникой на бирже», рассказал NEWS.ru эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Он не исключил, что цена на сырьё достигнет $1000 за тысячу кубометров.

Собеседник отметил, что основными факторами роста показателей являются ещё более высокие котировки в Азии, из-за чего «весь сжиженный природный газ (СПГ) уходит туда», провоцируя дефицит в Европе. Кроме того, добавил специалист, в сентябре 2021-го «Газпром» сократил объёмы прокачки в Европу, рассчитывая в этом месяце начать поставки по первой нитке «Северного потока-2», достроенной ещё в июне.

2 — 2,5 месяца ушло на пусконаладочные работы. И на сентябрь «Газпром» не планировал бронировать дополнительных мощностей прокачки. У него есть контракт прокачки через Украину — по 109 млн кубов в сутки. Но ежемесячно в 2021-м компания брала дополнительные мощности и в сумме прокачивала 120-125 млн кубов через Украину. Но на аукционе в августе «Газпром» дополнительные объёмы брать не стал, в том числе и через Польшу, надеясь на СП-2. А Европа не даёт разрешения на эксплуатацию СП-2, — объяснил Юшков.

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Он также заявил, что процесс сертификации может длиться до четырёх месяцев, что создало определённую панику на бирже и возможные проблемы с грядущим отопительным сезоном.

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