Россия резко увеличила поставки газа в Европу

По сравнению с утром прошлого дня физический поток газа вырос на четверть. В понедельник, 13 сентября по магистрали прокачивалось в среднем 2,7 млн кубометров газа час. Сейчас поток вырос до 3,3 млн кубометров в час.

Поставки по газопроводу «Ямал – Европа» резко сократились с начала августа. Как отмечает агентство, это было связано с тем, что основной объем газа направлялся на закачку топлива в российские хранилища «Газпрома». Объемы также сократились на фоне аварии на заводе по подготовке конденсата под Новым Уренгоем. При этом свои обязательства по контрактам компания выполняет. Транзитные мощности у «Газпрома», однако, забронированы до конца сентября, а вот дальше они пока не резервировались.