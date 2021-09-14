Дерипаска сравнил запуск цифрового рубля с полетом Гагарина

Миллиардер Олег Дерипаска сравнил важность запуска цифрового рубля с полётом космонавта Юрия Гагарина в космос, высказав мнение, что это нужно было сделать ещё два года назад. Об этом он заявил в своём Telegram-канале. Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года.

Фото: ТАСС ТАСС

«А в следующем году, после запуска цифрового юаня, уже просто позорно будет не запустить [цифровой рубль]. Это для нашей страны сейчас важнее, чем полёт Гагарина в космос в 61-м!» – написал олигарх.

Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года. По итогам тестирования будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля, который станет полноценным платёжным средством и будет храниться в специальном электронном кошельке в форме уникального цифрового кода.

Ранее Дерипаска заявил, что введение крипторубля в РФ позволит защитить российские и иностранные инвестиции в условиях санкционных войн и завершит цифровую трансформацию национальной экономики. Он назвал анонимность важным инвестиционным инструментом, но уточнил, что российские власти не готовы к созданию крипторубля, так как опасаются персональных санкций.