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Сенаторы США выдвинули Байдену условие из-за «Северного потока»

Ura.Ru
1 час назад

Два сенатора США выдвинули ультиматум из-за газопровода «Северный поток — 2». Согласно их требованиям, администрация американского президента Джо Байдена должна ввести санкции компании Nord Stream 2 AG, которая отвечает за строительство и работу газопровода.

Сенаторы Тед Круз и Пэт Туми отправили письмо в два комитета верхней палаты американского парламента, в котором говорится, что они обязуются голосовать против утверждений кандидатов на посты в Госдеп и Минфин до тех пор, пока не будут введены санкции против Nord Stream. Отмечается, что в случае введения санкций они снимут свои возражения.

«Мы надеемся, что президент последует закону и введет как можно скорее санкции против Nord Stream 2 AG. Это позволит расчистить путь для утверждения кандидатов», — приводит ТАСС текст письма.

Ранее «Газпром» сообщил о завершении строительства «Северного потока». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что проект будет запущен «в ближайшие дни». Позже Bloomberg уточнил, что старт «Северного потока — 2» запланирован на 2 октября. Против проекта выступают некоторые страны, в частности, Украина и США. Там считают, что «Северный поток» будет угрожать энергетической безопасности Европы, сообщает «Национальная служба новостей».

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«Северный поток-2» общей протяженностью 2460 км проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. В год через поток может проходить до 55 млрд куб. м газа.

Экономика,Видео,Тед Круз,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Газпром,Совет Федерации,Минфин,Госдеп США,Bloomberg,ИТАР-ТАСС,
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