Многие российские банки сдержано отреагировали на недавнее решение Банка России об очередном повышении ключевой ставки, указав, что при текущей конъюнктуре пока не будут повышать ставки по всей линейке продуктов. Повышение может произойти точечно. Об этом свидетельствуют данные кредитных организаций, опрошенных ТАСС.

ЦБ РФ на заседании 10 сентября в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, но не в пример прошедшему повышению, только на 25 б. п., до 6,75% годовых. При этом регулятор дал четкий сигнал, что в этом году повышение ставки может продолжиться.

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Недостаточное повышение

О сохранении ставок по основной линейке продуктов на текущих уровнях сообщил ВТБ, Райффайзенбанк, банк "Санкт-Петербург", банк "Уралсиб".

"В своей процентной политике мы ориентировались на повышение ключевой ставки до 7%, поэтому нет необходимости повышать ставки в связи с повышением до 6,75%. Нет необходимости и понижать ставки, так как комментарии ЦБ РФ были достаточно жесткими. В октябре мы планируем поднять ставки по вкладам в связи с запуском акционного вклада, по случаю дня рождения банка", - отметил директор казначейства банка "Санкт-Петербург" Ринат Кутуев.

По словам управляющего директора по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрея Спивакова, период повышения ставок закончился.

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"Для Райффайзенбанка ключевая цель - быть удобными и выгодными для клиентов в решении финансовых вопросов, поэтому за счет своей прибыли мы сдерживали резкий рост тарифов по кредитным продуктам. Далее мы ожидаем волну снижения ставок", - отметил он.

В пресс-службе Райффайзенбанка также добавили, что банк уже повысил ставки по сберегательным продуктам, учитывая вектор развития ключевой ставки.

Не спешит вслед за Банком России и крупнейший банк страны. Глава Сбербанка Герман Греф сегодня заявил, что кредитная организация пока не планирует повышать ставки по ипотеке и будет стараться поддерживать минимально приемлемый уровень ставок на рынке.

"Если говорить об ипотеке, пока мы ставки, несмотря на рост ставок на рынке, пока мы не меняли ставки по ипотеке. Спрос на ипотеку продолжается, в целом мы будем стараться поддерживать его всячески совместными программами с застройщиками, будем стараться поддерживать минимально приемлемый для нас уровень ставок на рынке, - сказал он.

Точечный подход

Не исключает Сбербанк корректировки ставок по сберегательным продуктам. "Ставки по вкладам мы уже начали корректировать, мы в августе приняли решение о промоакции и до конца будем принимать соответствующие решения. Конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки", - заявил на пресс-конференции сегодня глава банка Герман Греф.

Вслед за ключевой ставкой Банка России Почта банк планирует в ближайшее время поднять ставки по вкладам на 0,25-0,5 п. п., сообщила пресс-служба кредитной организации.

О повышении ставок по депозитам физлиц также сообщил Промсвзьбанк.

"ПСБ рассматривает возможность дополнительного повышения ставок по депозитам физлиц. До этого банк повышал ставки привлечения средств физлиц в августе. Пересматривать ставки по кредитным продуктам банк пока не планирует. Ранее мы уже повысили процентные ставки по депозитам в сегменте корпоративного бизнеса. Кроме того, до повышения ставки Банка России ПСБ сформировал достаточный запас ликвидности по текущим ценам, что позволяет банку не увеличивать процентные ставки по кредитам для корпоративных клиентов", - отметила пресс-служба банка.

Неопределенность сохраняется

"По предварительным оценкам, к концу года значение индекса потребительских цен (ИПЦ) в годовом выражении будет находиться в пределах 6-6,5%. При установлении наших ставок по вкладам мы ориентируемся на целую совокупность факторов, а не только на величину ключевой ставки Банка России. Хотя она, конечно, является важным индикатором, но мы также оцениваем конкурентную среду, баланс спроса и предложения на размещенные и привлеченные средства, ситуацию на финансовых рынках и так далее. Поэтому мы "держим руку на пульсе" рынка и действуем на основе его конъюнктуры", - отметил аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский.

Ставки по банковским депозитам в России растут и позволяют, по крайней мере, сохранить деньги, заявил в интервью РБК глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. Он предсказал переток сбережений россиян из недвижимости во вклады.

«Население возвращается к депозитам. Август это подтверждает. Думаю, это движение будет продолжаться», — отметил банкир. По его словам, часть денег перераспределится в банковскую систему, на текущие счета и депозиты, именно из сферы недвижимости. «Поскольку само по себе замедление темпов роста ипотеки значит перетекание денег в банковскую систему», — пояснил эксперт.

Он также спрогнозировал перетекание средств с текущих счетов в срочные депозиты.

«Мы увидим это во втором полугодии 2021 года», — пообещал Задорнов.

Ранее в сентябре россиянам назвали продукт, опасный для инвестирования. По словам финансиста Андрея Верникова, это высокодоходные облигации. Специалист считает, что их часто покупают на эмоциях, не руководствуясь знаниями о финансовых инструментах, в то время как на рынке бывают ощутимые «дикие перекосы».

Действия Банка России в краткосрочном интервале крайне слабо влияют на широкую инфляцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал обещания ЦБ РФ о том, что ключевая ставка может подняться выше 7%.

«Действия ЦБ в России в краткосрочном интервале крайне слабо влияют на широкую инфляцию. Я бы еще обратил внимание на то, что обещания дальнейшего роста ставок провоцируют дополнительный спрос на краткосрочный кредит по той логике, что надо брать деньги сейчас, пока дешево. Об этом свидетельствует повышенный спрос на потребительский кредит последних месяцев. Как только ЦБ пообещает паузу, то этот фактор уйдет», — сказал Домащенко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о том, что ключевая ставка может быть вновь увеличена на ближайших заседаниях совета директоров Банка России.

История вопроса

Основной инструмент Центробанка России. Изменение ключевой ставки влияет на кредитную и экономическую активность.

Ставка является основным индикатором денежно-кредитной политики. Введена в сентябре 2013 года.

Центробанк устанавливает ставку 8 раз в год. Решение принимается Советом директоров банка. С 2013 по 2019 год ключевая ставка колебалась в диапазоне от 5,5 до 17 процентов. Наиболее высокий уровень ставки действовал С декабря 2014 по февраль 2015 года.

Начиная с марта 2018 года размер ключевой ставки находится в районе 7,25 – 7,75%.

К концу года ставки на автомобильные кредиты в России могут увеличиться на 1,5%. Об этом журналистам рассказал руководитель управления автокредитования банка «Тинькофф» Кирилл Григорьев.

«Мы ожидаем рост на 0,7-1,5 п. п. [процентный пункт] в четвертом квартале», — заявил Кирилл Григорьев в интервью «Российской газете».

В Газпромбанке ожидают роста ставок на 1 п. п. к концу года, продолжает издание.

Эту тенденцию банкиры объяснили увеличением ключевой ставки Центробанка, дефицитом новых автьомобилей и запуском производителями специальных совместных программ с банками. Ранее сообщалось, что российские банки начали отказывать россиянам в выдаче автокредитов.

Зачастую красивые обещания банков в рекламе скрывают не очень выгодные условия или такие предложения в договоре, которым соответствует небольшая часть клиентов. Об этом «Москве 24» рассказал доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов.

Если банк рекламирует кредит по ставке 5,9%, это не значит, что у них его нет. Безусловно, он существует. Только этот кредит будет доступен определённой категории клиентов, которые соответствуют ряду условий, — отметил специалист.

Например, человек обратился за кредитом в 5,9%, как было сказано в рекламе. Однако позже ему одобряют его по ставке 6,9%. Естественно, начинаются возмущения и заявления об обмане. Однако его на самом деле не было. Просто кредит под 5,9% выдаётся тем, у кого доход в месяц свыше миллиона рублей, поделился эксперт.

По его словам, в рекламе кредитов сообщают о самой низкой ставке, а у вкладов говорят о самой высокой. Это делают специально, чтобы увеличить количество клиентов, которые обратятся в банк.

Если в рекламе мы видим 6% годовых по банковскому вкладу, это не означает, что всем клиентам будут предлагаться такие ставки. Например, при размещении вклада на срок от трёх лет и от определённой суммы. Если человек не выдерживает такие условия, эту ставку ему уже не предложат, — рассказал Бадалов.

Он добавил, что не стоит гнаться за всеми возможными акциями, предложениями банков и бежать в ближайшее отделение после привлекательной рекламы. Достаточно всё обдумать и просто посетить сайт банка и подробно изучить актуальную информацию, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что финансовым организациям рекомендуют исключить из кредитного договора с заёмщиком пункт о получении рекламной информации и вывести его в отдельный документ, что позволит клиентам избавиться от навязываемой им рекламы.

Минфин и Банк России представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Основная часть документа посвящена развитию рынка капитала, страхованию, международной интеграции, содействию устойчивому развитию, защите прав потребителей в этой отрасли и финансовому просвещению, пишет РИА Новости.

Реализация стратегии призвана повысить конкурентоспособность, прозрачность и эффективность финансовой политики и финансового рынка в целом. Особое внимание планируется уделить макроэкономической и финансовой стабильности, развитию рынка ценных бумаг, цифровизации, конкуренции, снижению роли государства в отдельных секторах и продуктах финансового рынка, а также развитию инновационного и этичного бизнеса.

Частью стратегии также стал перечень направлений, где возможно налоговое стимулирование. Речь идёт о таких направлениях, как запуск больших и сложных инвестпроектов, адаптация налогового режима для нерезидентов, поддержка минимальных сбережений россиян в банках, стимулирование долгосрочных инвестиций граждан, в том числе с использованием индивидуальных инвестиционных счетов, и вовлечение граждан в долгосрочные сбережения с использованием негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний. В дальнейшем механизмы налогового стимулирования по этим направлениям могут быть скорректированы.