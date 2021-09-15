Мировой долг достиг $296 трлн

Мировой долг обновил исторический максимум — во втором квартале 2021 года он достиг $296 трлн, подсчитал Институт международных финансов (IIF). Показатель учитывает долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств. По словам директора отдела исследований по вопросам устойчивости IIF Эмре Тифтика, темпов восстановления мировой экономики пока не хватает для возврата мирового долга к допандемийным значениям.

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По сравнению с первым кварталом долг всех стран мира вырос на $4,8 трлн. При этом до пандемии коронавируса показатель был меньше на $36 трлн. Если государства продолжат занимать деньги такими же темпами, мировой долг скоро превысит $300 трлн, предупредил Тифтик.

В IIF рассказали, что в первом полугодии 2021-го вклад домашних хозяйств в объём мирового долга составил $1,5 трлн. Аналитики связали это с ситуацией в США, Китае и Бразилии, где население резко увеличило расходы, в том числе на рынке недвижимости. Государственный и корпоративный долги за аналогичный период выросли на $1,3 трлн и $1,2 трлн соответственно.

Впрочем, соотношение мирового долга к ВВП во втором квартале улучшилось. Помог рост экономики. В итоге показатель снизился с рекордных 362% в первом квартале до 353%. По данным IIF, сейчас только Аргентине, Дании, Ирландии, Ливану и Мексике удалось удержать соотношение долга к ВВП на допандемийном уровне.