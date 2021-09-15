План Байдена ударит по экономике США

Инфраструктурный план президента США Джо Байдена на 3,5 триллиона долларов ударит по экономике США, оказывая давление в долгосрочной перспективе. Его реализация вызовет резкий скачок дефицита федерального бюджетного и снижение ВВП. Об этом сообщает Fox Bussiness со ссылкой на новое исследование.

Фото: Reuters Reuters

Принятие пакета по стимулированию экономики, лежащего в основе политики Байдена, может сократить ВВП на четыре процента к 2050 году. Кроме того, появится риск роста федерального долга примерно на 8,9 процента. 3,5 триллиона долларов по плану Байдена предполагается потратить в следующие десять лет. Если после этого периода расходы в таком объеме продолжатся, то государственный долг вырастет на 16,4 процента к 2050 году, а ВВП сократится на 4,8 процента.

Видео дня

План предполагает существенное сокращение налогов для среднего класса, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, доступность всеобщего дошкольного образования, создание общественных колледжей, борьбу с изменением климата и расширение программ медицинской помощи. Финансирование плана произойдет за счет увеличения налогов для богатых американцев и корпораций. Законодатели все еще обсуждают детали.

Вопрос принятия плана вызвал раскол не только между партиями, но и внутри демократической партии, к которой принадлежит Байден.

«Я не поддержу законопроект на 3,5 триллиона долларов или какой-либо другой уровень дополнительных расходов без большей ясности в отношении того, почему Конгресс предпочитает игнорировать серьезные последствия инфляции и долга для существующих государственных программ», — сказал сенатор Джо Манчин от демократов.

На пути реализации экономического плана сенатор посчитал нужным учесть все факторы, в том числе предлагаемое увеличение ставки корпоративного налога с 21 процента до 28 процентов. По мнению сенатора, умеренное повышение ставки до 25 процентов сохранит конкурентоспособность США на мировом рынке. Исходя из предложенного, Манчин установил диапазон размера финансирования, с которым он согласится поддержать план.

«Это будет в 1-1,5 триллиона долларов», — заявил политик.

Его мнение может сыграть решающую роль на пути реализации плана, учитывая, что Сенат США — верхняя палата Конгресса — принял его благодаря усилиям демократов, в то время, как 50 республиканцев практически единогласно проголосовали против. Для принятия решения требуется, чтобы хотя бы половина из 100 сенаторов проголосовала «за». При этом, в Палате представителей Конгресса США, которая одобрила план в конце августа, мнения разделились почти поровну. Среди поддержавших план не было ни одного члена Республиканской партии, а у демократов произошли разногласия — спикер палаты представителей Ненси Пелоси долго боролась с несогласными умеренными, которые выступали против экономического плана.

Глава Комитета Сената США по бюджету Берни Сандерс раскритиковал комментарии Манчина, но пообещал отклонить законопроект, если не будет достигнуто примирение.