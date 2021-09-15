Лавров опроверг скорый запуск «Северного потока-2»

Разрешение на запуск «Северного потока-2» в ближайшее время получить не удастся, это процесс небыстрый. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

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Таким образом министр опроверг сообщения о возможном скором начале поставок по газопроводу. По его словам, на снятие всех препятствий со стороны немецкого регулятора потребуется много времени, возможно, рассмотрение завершится только в начале 2022 года. Кроме того, Лавров предсказал продолжение нападок на проект со стороны его противников.

«Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс небыстрый, начало 2022 года обозначается», — ответил глава российского МИДа на вопрос журналистов.

На прошлой неделе Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что поставки по «Северному потоку-2» могут начаться уже первого октября. Однако в понедельник, 13 сентября, пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Фите Вульф заявил, что рассмотрение документов для сертификации может растянуться на срок от двух до четырех месяцев, если не возникнет дополнительных сложностей.