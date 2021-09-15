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Евросоюз согласился дать Украине ещё денег

Свободная пресса
1 час назад

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что Еврокомиссия приняла решение о выделении очередного транша финансовой помощи.

Евросоюз согласился дать Украине еще €600 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как он сообщил, речь идёт о сумме в 600 миллионов евро.

«Благодарен Евросоюзу, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, вице-председателю Еврокомиссии Валдису Домбровскису за положительную оценку внедряемых Украиной реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении проблем и борьбе с COVID19», - написал он.

Ранее «СП» сообщала, что Зеленский по телефону поговорил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, чтобы убедить её предоставить очередной денежный транш Киеву.

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