Евросоюз согласился дать Украине еще €600 млн

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что Еврокомиссия приняла решение о выделении очередного транша финансовой помощи.
Как он сообщил, речь идёт о сумме в 600 миллионов евро.
«Благодарен Евросоюзу, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, вице-председателю Еврокомиссии Валдису Домбровскису за положительную оценку внедряемых Украиной реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении проблем и борьбе с COVID19», - написал он.
Ранее «СП» сообщала, что Зеленский по телефону поговорил с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, чтобы убедить её предоставить очередной денежный транш Киеву.