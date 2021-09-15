Евросоюз согласился дать Украине еще €600 млн

«Благодарен Евросоюзу, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, вице-председателю Еврокомиссии Валдису Домбровскису за положительную оценку внедряемых Украиной реформ. Это свидетельство солидарности Украины и ЕС в преодолении проблем и борьбе с COVID19», - написал он.