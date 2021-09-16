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В России приняли новые правила газификации

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил новые правила подключения к газораспределительным сетям. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

В России приняли новые правила газификации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Принятые правила фиксируют, что догазификация возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Она будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд", - говорится в сообщении.

Глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина также сообщил, что в России создан единый оператор газификации. Теперь, согласно новым правилам, можно подать заявку не только через офисы газоснабжающих организаций, но и через Госуслуги, МФЦ и единого оператора.

По информации кабмина, программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях. Ранее президент России Владимир Путин назвал сроки завершения программы социальной газификации.

Экономика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Правительство РФ,
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