Хронология строительства "Северного потока-2"

10 сентября на утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что в 8:45 мск строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено.

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"Рамблер" решил вспомнить основные этапы строительства газопровода, на несколько лет ставшего одной из главных тем в отношения России, Европы и США.

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2016

22 августа 2016 года начался первый этап строительства "Северного потока-2". Тогда первые трубы, произведенные для него на Выксинском металлургическом заводе, а потом еще и партия в 3300 тонн, изготовленная Группой ЧТПЗ отправились железнодорожными составами в финский город Котка, где на них должны были нанести утяжеляющее бетонное покрытие.

2017

В 2017 году компания-оператор трубопровода Nord Stream AG заключает договор со швейцарской Allseas Group SA, подрядной организацией, занимающейся укладкой труб. Согласно договору, швейцарцы в 2018 и 2019 годах должны были заняться строительством газопровода, используя мощности трех своих судов - Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

2018

3 мая 2018 года началось строительство начинающейся в Германии части трубопровода. 5 сентября судно-трубоукладчик Solitaire приступило к работам на российской стороне.

К 10 октября удалось завершить работы на первых 100 км труб из 2500, к 30 ноября - 300 км.

2019 и санкции

На 2019 год приходится основная часть укладки труб. К 1 января уложено 400 км, а к 1 октября - уже 2042 км.

30 октября датское энергетическое агентство разрешает прокладку трубопровода в территориальных водах страны к югу от острова Борнхольм.

28 ноября работы начались, к 15 декабря было уложено 74 км из 147 км датского участка. Всего длинна уложенных труб составила около 2300 км. То есть проект был готов более чем на 90%.

Однако 23 декабря 2019 года компания Allseas прекратила работы над трубопроводом и вывела свои суда из акватории Балтийского моря. Причиной стали санкции США.

Глава Министерства энергетики РФ Александр Новак объявил, что достраивать "Северный поток-2" вместо судов Allseas будет достраивать российское судно "Александр Черский", которое до этого было задействовано на работах в Охотском море. К нему также присоединилась баржа "Фортуна".

При этом оба судна не совсем подходят для проекта, поскольку "Академик Черский" не предназначен для укладки труб большого диаметра, а "Фортуна" не имеет оборудования для работы на глубине.

2020

9 февраля "Александр Черский" вышел из порта Находка в сторону Балтийского моря.

6 июля датчане разрешили продолжить работы на своем участке новым судам. 1 октября было получено разрешение на эксплуатацию датского участка.

11 декабря баржа «Фортуна» продолжила укладку труб в водах Германии. 22 числа завершились работы на сухопутном участке в ФРГ.

2021

С 4 по 17 мая Германское Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии приостановило работы над "Северным потоком-2" из-за иска экологов.

4 июня Владимир Путин объявил о завершении работ на первой нитке потока.

6 сентября Nord Stream AG сообщили об окончании укладки последней трубы второй нитки газопровода.