В России предложили увеличить налог на прибыль

Министерство финансов России предложило варианты увеличения налога на прибыль на 5-10 процентных пунктов, об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в ведомстве.

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Отмечается, что предполагается повышение налога до 25-30 процентов для тех компаний, которые платили больше дивидендов, чем инвестировали, в течение последних пяти лет. В документах Минфина не уточняется, каких именно отраслей коснется нововведение.

Ведомство рассматривает изменения ставки как дополнение к корректировке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических предприятий и компаний по производству удобрений.

Источники отметили, что не исключено сочетание обоих вариантов, повышение НДПИ и налога на прибыль, с целью добавить в бюджет 250-300 миллиардов рублей в 2022 году.

Ранее предложения по росту НДПИ озвучили в Минфине. В проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов» говорится, что уровень изъятия горной ренты в среднем по миру составляет 3-5 процента от выручки компании, а в России он не превышает 1-2 процента.