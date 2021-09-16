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Мишустин объявил о создании единого оператора газификации

Деловая газета "Взгляд"
52 минуты назад

В России создан единый оператор газификации для подключения газа в дома граждан, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин объявил о создании единого оператора газификации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также потребовал жестко контролировать стоимость услуг по социальной газификации, передает РИА «Новости».

«Предусматривается возможность получения комплексной услуги. Помимо подключения к газу она включает работы внутри дома и установку оборудования. Хочу еще раз напомнить: президент [РФ Владимир Путин] особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной. Нужно ее жестко контролировать», – передает слова Мишустина ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» потребовал при реализации программы социальной газификации необходимо сдерживать рост цен на оборудование.

Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.

Экономика,Михаил Мишустин,Владимир Путин,Единая Россия,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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