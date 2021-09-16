Мишустин объявил о создании единого оператора газификации

«Предусматривается возможность получения комплексной услуги. Помимо подключения к газу она включает работы внутри дома и установку оборудования. Хочу еще раз напомнить: президент [РФ Владимир Путин] особо подчеркнул, что стоимость этих услуг не должна быть завышенной. Нужно ее жестко контролировать», – передает слова Мишустина ТАСС.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» потребовал при реализации программы социальной газификации необходимо сдерживать рост цен на оборудование.

Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.