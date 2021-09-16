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На Украине заявили, что Зеленский представил в США план по разграблению своей страны

Газета.Ru
1 час назад

В украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что план президента Украины Владимира Зеленского о трансформации страны, который он представил во время визита в США, состоит из коррупционных проектов, направленных против национальных интересов страны. Об этом сообщается на сайте ОПЗЖ.

На Украине заявили, что Зеленский представил в США план по разграблению своей страны
Фото: Evan Vucci/APEvan Vucci/AP

"С помпой презентованный президентом Владимиром Зеленским в США план трансформации Украины, включающий перечень из порядка 80 проектов на сумму 277 млрд долларов, источником финансирования которых, до сих пор не опровергнутой официальным Киевом информации, должен был стать государственный бюджет Украины, является совершенно неподъемной, бредовой и утопической инициативой", — говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что инвесторы из США проигнорировали "навязчивую рекламу распродажи" Украины, поскольку в плане нет экономического обоснования, расчетов и предполагаемого эффекта для них. Ранее Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме, и даже дал пресс-конференцию по итогам переговоров.

Экономика,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,
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