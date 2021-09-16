На Украине заявили, что Зеленский представил в США план по разграблению своей страны

В украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что план президента Украины Владимира Зеленского о трансформации страны, который он представил во время визита в США, состоит из коррупционных проектов, направленных против национальных интересов страны. Об этом сообщается на сайте ОПЗЖ.