Экс-министр Украины спрогнозировал нехватку газа и рост тарифов ЖКХ

Украина столкнется с серьезными сложностями в будущем отопительном сезоне, включая рост тарифов на ЖКХ для населения и дефицит газа. Такое мнение выразил в четверг бывший министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

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"К большому сожалению, я утверждаю, что премьер-министр [Денис Шмыгаль] вводил в заблуждение и депутатов Верховной рады, и всю Украину, потому что не могут не подняться тарифы на тепло, если цена на газ для предприятий "Теплокоммунэнерго" увеличится", - сказал он в программе "Право на власть" на телеканале "1+1". Кучеренко прогнозирует "рост тарифов для населения в полтора раза". Кроме того, по словам экс-министра, "газа стране может не хватить физически".

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Такая ситуация, полагает Кучеренко, сложится на Украине уже в этом отопительном сезоне. Он также связал эти сложности в том числе с окончанием строительства "Северного потока - 2". "Это для нас очень плохо. Есть не просто риски, а последствия, которые мы ощутим уже этой зимой, которая может быть крайне тяжелой", - заключил бывший министр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в минувшую пятницу во время часа вопросов правительству в Верховной раде заявил, что кабинет министров Украины не видит оснований повышать в этом сезоне тарифы на коммунальные услуги. По его словам, тарифы на электроэнергию и газ остаются фиксированными, а повышения тарифов на тепло, заверил он, правительство не допустит. Позже, 14 сентября, премьер также заявил, что энергетическая система Украины на 90% готова к новому отопительному сезону. Шмыгаль отметил, что в подземные хранилища страны закачано более 18 млрд куб. м газа и, по данным компании "Нафтогаз Украины", в целом эта цифра будет более 19 млрд куб. м.

В год Украина потребляет до 23 млрд куб. м газа, из которых 13 млрд куб. м составляет газ собственной добычи - "Нафтогаза" и частных компаний.