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Набиуллина спрогнозировала инфляцию в сентябре «в районе 7 процентов»

Елена Прошина
52 минуты назад

Банк России ожидает в четвертом квартале сентября снижение инфляции.

Набиуллина назвала время пика инфляции в России
Фото: РамблерРамблер

Как сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, в настоящее время этот показатель находится на своем пике. «По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции», — сказала председатель Центробанка России, отметив, что в сентябре возможно повышение годовых показателей, однако это связано с эффектом базы, поскольку в сентябре 2020 года отмечалось снижение цен на 0,1 процента, сообщает РБК.

По словам Набиуллиной, в сентябре инфляция разгонится где-то в районе 7 процентов». При этом рост цен замедлится из-за эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики.

Инфляционные ожидания населения в июле текущего года достигли 13,5%, что является максимумом с ноября 2016 года. В августе ожидания населения сократились до 12,5%.

Ранее генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства Михаил Сухов, заявил, что увеличение ключевой ставки на последнем заседании совета директоров ЦБ РФ до 6,75% приведет к росту ставок по банковским вкладам, но не такому быстрому как ключевая ставка. При этом к концу года ожидается более быстрый рост ставок по вкладам под влиянием сезонной конкуренции.

Экономика,Михаил Сухов,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,
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