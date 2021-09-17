Набиуллина назвала время пика инфляции в России

Банк России ожидает в четвертом квартале сентября снижение инфляции.

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Как сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, в настоящее время этот показатель находится на своем пике. «По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции», — сказала председатель Центробанка России, отметив, что в сентябре возможно повышение годовых показателей, однако это связано с эффектом базы, поскольку в сентябре 2020 года отмечалось снижение цен на 0,1 процента, сообщает РБК.

По словам Набиуллиной, в сентябре инфляция разгонится где-то в районе 7 процентов». При этом рост цен замедлится из-за эффекта от ужесточения денежно-кредитной политики.

Инфляционные ожидания населения в июле текущего года достигли 13,5%, что является максимумом с ноября 2016 года. В августе ожидания населения сократились до 12,5%.