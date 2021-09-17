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Потеря Донбасса обошлась Украине в 450 млрд долларов

Елена Прошина
24 минуты назад

В результате войны в Донбассе Украина потеряла около 450 млрд долларов, сообщает «Политнавигатор» со ссылкой на директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника.

Миллиарды долларов: Подсчитаны расходы Украины на войну в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политолога, в Киеве готовятся обнародовать большое исследование, которое проводилось более 1,5 лет. В нем подробно подсчитали общую стоимость войны в Донбассе, взяв во внимание природные ресурсы, экономическое развитие, транзит, разрушенные строения, инфраструктуру.

«Мы скоро опубликуем по каждой статье издержки, которые мы потеряли», — отметил Бортник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе должно находиться в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украины, Франция). Страны должны выработать единую позицию по этому поводу, считает он.

Весной Киев заявил, что Вашингтон должен присоединиться к переговорам в «нормандском формате». Там считают, что нужно «координировать подходы» по Донбассу как с Евросоюзом, так и со Штатами.

При этом «нормандский» формат никогда не предполагал участия в нём США. Что касается Украины, то она не выполняет принимаемых на переговорах «нормандской четвёрки» решений, не стремясь завершить войну в Донбассе, — это не раз отмечали как в Москве, так в Донецке и Луганске.

Экономика,Руслан Бортник,Владимир Зеленский,ЕС,
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