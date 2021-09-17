Эксперты рассказали, как пострадает Евросоюз от роста цен на газ

Рост цен на газ в Евросоюзе может коснуться химической промышленности, производства «синего» водорода, а также сталелитейных компаний. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные эксперты.

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Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые за всю историю преодолела отметку в $950 за тысячу кубометров, за день рост достигал 20%. В целом котировки демонстрируют почти непрерывный рост, начиная с конца апреля, когда газ в сравнении с рекордным уровнем был дешевле в четыре раза. Только с начала сентября цены увеличились в 1,5 раза.

«Если рассуждать об отраслях, для которых уровень цен на газ оказывает непосредственное воздействие на конкурентоспособность — это главным образом выпуск азотных удобрений, в меньшей мере — газохимия», — отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

Также он добавил, что названные отрасли в Европе обычно проигрывали по уровню издержек производителям из регионов, где газ дешевый. Речь идет о Соединенных Штатах, ближневосточном регионе и России.

«В связи с этим нередко Европейским союзом используется инструмент антидемпинговых пошлин и квот в целях защиты внутренних производителей», — отметил он.

При этом руководитель департамента энергетических проектов FinExpertiza в Венгрии Мате Тот подчеркнул, что рост цен на газ серьезно отражается на энергоемких отраслях.