Минфин пообещал выполнять задачи рейтинга Doing Business

"Мы не можем принудить Всемирный банк исполнять поручения президента РФ. Хотя история вопиющая, эти люди (ВБ) учили всех как жить. Но с точки зрения буквы поручения президента надо что-то делать, так как ввиду отсутствия рейтинга KPI исчез. Но меры, которые там заключались, они правильные: с точки зрения доступности кредитов, работы бизнеса, прозрачности залоговой массы и т. д. Все эти вещи, они в целом полезны, так что мы эти задачи будем дальше выполнять. Как это все сложится и как будет оцениваться, предстоит подумать", - отметил он.