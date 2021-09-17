Минфин пообещал выполнять задачи рейтинга Doing Business

Задачи, поставленные в рейтинге Doing Business, важны без привязки к рейтингу, и правительство РФ продолжит их выполнять, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в кулуарах XVIII Международного банковского форума "Банки России - XXI век".
"Мы не можем принудить Всемирный банк исполнять поручения президента РФ. Хотя история вопиющая, эти люди (ВБ) учили всех как жить. Но с точки зрения буквы поручения президента надо что-то делать, так как ввиду отсутствия рейтинга KPI исчез. Но меры, которые там заключались, они правильные: с точки зрения доступности кредитов, работы бизнеса, прозрачности залоговой массы и т. д. Все эти вещи, они в целом полезны, так что мы эти задачи будем дальше выполнять. Как это все сложится и как будет оцениваться, предстоит подумать", - отметил он.
Ранее в четверг Всемирный банк сообщил, что принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении данных отчетов в недавнем прошлом.
В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28-е место. При этом, как сообщил в октябре прошлого года ТАСС исполнительный директор банка от РФ Роман Маршавин, место России в рейтинге Doing Business ВБ потенциально выше 28-го, поскольку банк учитывает не все реализуемые в стране реформы. Россия предложила усовершенствовать методику подсчета, эти предложения банком изучались.