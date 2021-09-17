Миллер рассказал, на сколько лет хватит России газа

Запасы газа в России являются самыми крупными в мире, их хватит не менее, чем на 100 лет. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, пишет ТАСС.
Такое заявление глава российской газовой компании сделал на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса.
«Запасы газа в России, запасы газа «Газпрома» являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет», - пояснил Алексей Миллер.
Он также подчеркнул, что перспективы поставок трубопроводного газа также очень большие, так как некоторые месторождения на Ямале будут эксплуатироваться до 2132 года.