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Хватит на 100 лет: в России оценили запасы газа

Алиса Селезнёва
26 минут назад

Запасы газа в России являются самыми крупными в мире, их хватит не менее, чем на 100 лет. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, пишет ТАСС.

Миллер рассказал, на сколько лет хватит России газа
Фото: ТАССТАСС

Такое заявление глава российской газовой компании сделал на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса.

В Европе появилась первая жертва газового кризиса

«Запасы газа в России, запасы газа «Газпрома» являются самыми крупными в мире. И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет», - пояснил Алексей Миллер.

Он также подчеркнул, что перспективы поставок трубопроводного газа также очень большие, так как некоторые месторождения на Ямале будут эксплуатироваться до 2132 года.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров заявил, что Россия обеспечена рентабельными запасами нефти на период в 21 год. При этом он подчеркнул, что этот период может быть увеличен по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти, а в наиболее перспективном регионе - Западной Сибири - еще «работать и работать».
Экономика,Евгений Петров,Алексей Миллер,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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