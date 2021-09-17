Набиуллина: спрос на доллар будет снижаться

Доля доллара США в международной торговле все еще остается достаточно большой, но интерес к нему будет постепенно снижаться в пользу других валют. Такой прогноз в интервью РБК сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство приняло решение отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния в доллары. Доля долларовых активов в ФНБ была сокращена с 35% до нуля. Позднее Силуанов объяснил это решение ростом санкционных угроз и тем, что «доллар стал политической валютой».

По словам Набиуллиной, уменьшение долларовых активов произошло не только по линии ФНБ, но и в целом в золотовалютных резервах России.

«В 2018 году мы достаточно существенно меняли структуру ЗВР и уменьшили долю доллара, учитывая не только экономические, финансовые соображения, но и геополитические, в том числе санкционные риски», - пояснила глава Центробанка.

Она также отметила, что российские компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, также постепенно переходят на другие валюты, в том числе евро.

«Доля евровых контрактов медленно, но увеличивается. И это, соответственно, будет постепенно влиять и на структуру спроса на валютных рынках. Не только на российском, может быть, но и на глобальном», - заметила она.

При этом глава ЦБ России считает, что потеря долларов позиции мировой резервной валюты, как это ранее произошло с британским фунтом, – достаточно длительный процесс.

«Сейчас многие международные эксперты обсуждают перспективы доллара. Большинство признает, что вряд ли какая-то валюта может очень быстро заменить доллар. Даже несмотря на то, что доля американской экономики и торговли снижается, роль доллара в номинации долгов, роль доллара в номинации контрактов еще очень большая. Такие вещи не случаются резко. Они требуют многих лет, доверия к другим резервным валютам», - пояснила Набиуллина.