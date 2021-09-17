Сбер и «Harvard Business Review Россия» провели паблик-ток лидеров Agile-трансформации

Директор офиса Agile-трансформации и внедрения инструментов изменений Сбербанка Ксения Яшина выступила на паблик-токе лидеров Agile-трансформации «Agile без границ. Конкуренция на высоких скоростях».

В мероприятии также приняли участие вице-президент по цифровизации производства НЛМК Сергей Казанцев и директор по технологическому развитию X5 Group Евгений Соколов. Модерировала беседу старший редактор «Harvard Business Review Россия» Ирина Пешкова.

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Эксперты поделились опытом внедрения гибких адаптивных практик и изменения подхода к управлению проектами (что позволяет оперативно разрабатывать и поставлять на рынок инновационные продукты и услуги), затронули тему оценки эффективности agile-команд и определили ключевые вызовы Agile-трансформации.

Большое внимание спикеры уделили вопросам отраслевых особенностей применения Agile, роли лидеров, способам вовлечения менеджмента в процессы преобразований и мотивацию персонала в период трансформации. В финале обсудили, как могут измениться модели управления компаний в ближайшем будущем.

Я верю, что лидер — это тот, кто находит лучших, тех, в кого верит, и даёт им всё, чтобы они себя проявили. Я лично получаю энергию именно от того, что полностью передаю ответственность за результат команде, у которой есть полномочия и ресурсы, чтобы принимать решения, драйвить и достигать. То есть моя роль как лидера не управляющая, а помогающая, чтобы поддержать, дать совет и направить к максимальному результату. И измеряю прогресс по метрикам достижения этого результата, а не вехам, презентациям, планам и отчётам

Ксения Яшина

Директор офиса Agile-трансформации и внедрения инструментов изменений Сбербанка

14 сентября Сбер подвёл итоги пяти лет своей Agile-трансформации, к которой компания приступила в 2016 году. За это время количество продуктовых внедрений увеличилось более чем в четыре раза, при этом средний срок вывода продукта на рынок от идеи до реализации (time-to-market) сократился более чем в семь раз.

Сегодня в Agile-периметре Сбера и компаний его экосистемы работает более 35 тысяч человек. Более 3000 продуктовых команд обеспечивают разработку, усовершенствование и поддержку больше 600 продуктов и услуг. Успешно работать командам помогает порядка 100 коучей — это самое большое и зрелое сообщество Agile-коучей в России.