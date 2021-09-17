Когда кончатся нефть и газ: эксперты оценили богатства России

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия обладает самыми большими в мире запасами газа, и их хватит более чем на 100 лет. Как еще эксперты оценивали богатства России — читайте в подборке «Рамблера».

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Алексей Миллер

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«Мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет», — заявил он 17 сентября. Некоторые ямальские месторождения, которые сейчас обустраивает «Газпром», по его словам, будут работать до 2132 года.

Евгений Петров

Временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров 15 сентября заявил, что рентабельных запасов нефти в России хватит примерно на 20-21 год. Однако этот показатель, по его словам, будет расти по мере развития технологий для добычи трудноизвлекаемых запасов.

Евгений Киселев

В апреле бывший глава Роснедр заявил, что при учете только существующих технологий нефтяных запасов России хватит на 58 лет, в том числе рентабельных — на 19 лет. С развитием технологий срок может увеличиться. Газа стране хватит на 60 лет при любом развитии экономики, считает Киселев.

Сергей Горьков

В июле глава Росгеологии сообщил, что нефтяных запасов России хватит до конца столетия. Он подчеркнул, что споры о том, когда закончится нефть, бессмысленны — баланс потребления перераспределяется в сторону других источников энергии, но полный отказ от «черного золота» все же маловероятен, так как производство электричества из возобновляемого сырья пока очень затратно.

Александр Козлов

Руководитель Министерства природных ресурсов России в майском интервью сказал, что при текущем уровне добычи российской нефти хватит на 59 лет, газа — на 103 года. Некоторые месторождения высвобождаются, другие еще не получили полную нагрузку, однако развивать геологоразведку в любом случае необходимо.

Счетная палата

В мае 2020 года ведомство опубликовало отчет, в котором говорится, что нефти хватит на 35 лет (без учета трудноизвлекаемых запасов — на 20 лет), газа — на 50 лет. У нефти прирост запасов чуть выше добычи, у газа — ниже, говорится в документе. Потенциал открытия крупных месторождений в освоенных рудных и нефтегазоносных провинциях фактически исчерпан, отметили аналитики.

Марсель Салихов

Директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ считает, что при добыче на уровне 2019 года запасов нефти хватит на 33 года. Этот показатель условен, он не учитывает увеличений запасов за счет открытия новых месторождений или доразведки существующих, подчеркнул он. При этом облегчение налогового режима или рост цены на нефть позволят запасам увеличиться, так как сделает доступными более дорогие процессы добычи.

Сергей Вакуленко

Руководитель департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» в январе 2020 года заявил, что при существующих технологиях разведанных запасов нефти хватит на 30 лет. В этих подсчетах не учтены «сотни миллиардов баррелей», которые на сегодня считаются нерентабельными, но при развитии технологии станут доступными, отметил он.

Валерий Бессель