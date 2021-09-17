Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Лукашенко назвал главную угрозу доллара

Вероника Полынина
50 минут назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) избавляться от долларовой зависимости. Об этом он заявил на саммите ШОС в Душанбе, передает «БелТа».

Лукашенко назвал главную угрозу доллара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Складывающаяся в последнее время ситуация демонстрирует все большую уязвимость тех, кто всецело опирается на одну известную нам валюту», - сказал Лукашенко.

По его словам, зависимость от доллара лишает другие страны конкурентных финансовых и экономических преимуществ и угрожает национальной безопасности, поскольку «все чаще данный рычаг начинает использоваться как оружие».

«Беларусь решительно и последовательно поддерживает предложение ШОС в части расширения использования национальных валют в торговле и финансах», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер поддержал идею создания Банка развития и Фонда развития ШОС. По его словам, эти инструменты позволят странам получить дополнительную финансовую поддержку и обеспечить суверенное и стабильное экономическое развитие вне зависимости от западных стран.

Набиуллина: спрос на доллар будет снижаться

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.

Экономика,Александр Лукашенко,
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители