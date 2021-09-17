Лукашенко назвал главную угрозу доллара

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) избавляться от долларовой зависимости. Об этом он заявил на саммите ШОС в Душанбе, передает «БелТа».
«Складывающаяся в последнее время ситуация демонстрирует все большую уязвимость тех, кто всецело опирается на одну известную нам валюту», - сказал Лукашенко.
По его словам, зависимость от доллара лишает другие страны конкурентных финансовых и экономических преимуществ и угрожает национальной безопасности, поскольку «все чаще данный рычаг начинает использоваться как оружие».
«Беларусь решительно и последовательно поддерживает предложение ШОС в части расширения использования национальных валют в торговле и финансах», - заявил Лукашенко.
Белорусский лидер поддержал идею создания Банка развития и Фонда развития ШОС. По его словам, эти инструменты позволят странам получить дополнительную финансовую поддержку и обеспечить суверенное и стабильное экономическое развитие вне зависимости от западных стран.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. В 2021 году в организации председательствует Таджикистан.