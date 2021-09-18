Бизнес-омбудсмен назвал наибольшую угрозу экономике

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что сейчас в России нет нищеты, как в 1990-е годы, но ей угрожает стагнация. По мнению уполномоченного, это может привести к скатыванию РФ в третий эшелон стран по благосостоянию населения, что угрожает ростом автократии и изоляционизма. Поэтому необходимо консолидироваться, но не для уличных протестов, считает Титов.