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Бизнес-омбудсмен назвал наибольшую угрозу российской экономике

Секрет Фирмы
16 минут назад

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что сейчас в России нет нищеты, как в 1990-е годы, но ей угрожает стагнация. По мнению уполномоченного, это может привести к скатыванию РФ в третий эшелон стран по благосостоянию населения, что угрожает ростом автократии и изоляционизма. Поэтому необходимо консолидироваться, но не для уличных протестов, считает Титов.

Бизнес-омбудсмен назвал наибольшую угрозу экономике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наше общество не нищает резкими темпами. Да, обычные люди “просели” по благосостоянию, но в обществе нет очагов нищенства, как в 1990-е, которые готовы вспыхнуть в любое время. Есть другая проблема. Мы стагнируем», — написал Титов в колонке для сайта Ura.ru, посвящённой выборам в Госдуму.

Уполномоченный считает, что в России есть перспектива застоя, «скатывания в третий эшелон стран по благосостоянию, а значит, как следствие, к большей автократии внутри страны и изоляции во вне». Некоторые в РФ ждут, «когда небеса к ним снова смилостивятся». Бизнес-омбудсмен привёл пример подорожания газа в Европе — благодаря этому «на какое-то время дырки будут заткнуты».

Оценена вероятность глобального экономического кризиса

«Это путь в никуда. Если не хотите сворачивания рыночной экономики и остатков демократии, нужна консолидация — не для уличных протестов, а для мирного принуждения власти к диалогу, выстраивания общей стратегии движения вперед в цивилизованное современное обеспеченное будущее», — обратился к своим читателям Титов.

Ранее бизнес-омбудсмен прокомментировал «Секрету» исследование ВШЭ о том, что 10–15% промышленных предприятий России работают в режиме «зомби» — находятся на грани банкротства и выпускают ненужную продукцию. По мнению Титова, основная причина заключается в российской экономической политике: бизнесменов «добивают» налоги и тарифы.
Экономика,Борис Титов,ВШЭ,Госдума,
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