Бизнес-омбудсмен назвал наибольшую угрозу экономике

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что сейчас в России нет нищеты, как в 1990-е годы, но ей угрожает стагнация. По мнению уполномоченного, это может привести к скатыванию РФ в третий эшелон стран по благосостоянию населения, что угрожает ростом автократии и изоляционизма. Поэтому необходимо консолидироваться, но не для уличных протестов, считает Титов.
«Наше общество не нищает резкими темпами. Да, обычные люди “просели” по благосостоянию, но в обществе нет очагов нищенства, как в 1990-е, которые готовы вспыхнуть в любое время. Есть другая проблема. Мы стагнируем», — написал Титов в колонке для сайта Ura.ru, посвящённой выборам в Госдуму.
Уполномоченный считает, что в России есть перспектива застоя, «скатывания в третий эшелон стран по благосостоянию, а значит, как следствие, к большей автократии внутри страны и изоляции во вне». Некоторые в РФ ждут, «когда небеса к ним снова смилостивятся». Бизнес-омбудсмен привёл пример подорожания газа в Европе — благодаря этому «на какое-то время дырки будут заткнуты».
«Это путь в никуда. Если не хотите сворачивания рыночной экономики и остатков демократии, нужна консолидация — не для уличных протестов, а для мирного принуждения власти к диалогу, выстраивания общей стратегии движения вперед в цивилизованное современное обеспеченное будущее», — обратился к своим читателям Титов.