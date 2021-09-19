В Раде заявили о «подставившемся» из-за отказа от контракта с «Газпромом» Киеве

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что Киев в условиях высоких биржевых цен на газ и отказа от прямого контракта с «Газпромом» «подставился» и оказался в невыгодном положении. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

В эфире телеканала «Первый независимый» парламентарий допустил, что Украина с вероятностью 99 процентов столкнется с проблемами в вопросе генерации электроэнергии из-за недостающих трех миллионов тонн угля.

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«И нам придется просить электроэнергию знаете у кого?» — задал риторический вопрос Кучеренко.

Депутат допустил, что в этих условиях Киеву придется поднять вопрос о заключении прямого контракта на поставки газа с «Газпромом», поскольку к этому «подтолкнет жизнь».

Расплата за слова

По мнению бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, в таком положении страна оказалась из-за непрофессионализма властей, а также из-за слов президента Владимира Зеленского о том, что российский газ «самый грязный в мире».

Суслов добавил, что Украина «попала» из-за низкой компетентности руководства «Нафтогаза» и правительства страны, поскольку отказалась от долгосрочного контракта на российский газ и теперь вынуждена покупать его по рыночной цене, достигающей тысячи долларов за тысячу кубометров.

Кучеренко и вовсе предрек Украине мрачное будущее. Он считает, что страна столкнется с серьезными сложностями в будущем отопительном сезоне, включая рост тарифов на ЖКХ для населения в полтора раза и нехватку газа. Депутат связал это в том числе с окончанием строительства газопровода «Северный поток-2».

«Грязный газ»

31 августа президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. В ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне он назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляции».

Глава МИД России Сергей Лавров в ответ на слова украинского лидера заявил, что они были сказаны «не от большого ума» и являются не более чем спекуляцией с целью ослабить политику России на внешнем направлении. По словам дипломата, сегодня Киев стремится искусственно поддерживать русофобскую риторику в обществе, чтобы заручиться поддержкой западных стран в противостоянии с Москвой.

Решение проблемы

Как считает заместитель министра энергетики Украины Елена Зеркаль, стране необходимо перенастроить свою газотранспортную систему, чтобы не остаться без газа и победить газопровод «Северный поток-2».

Она полагает, что украинские власти должны объединить усилия со всеми международными партнерами, чтобы «заставить "Северный поток-2" отвечать всем требованиям третьего энергетического пакета ЕС», который предписывает разделять производителей газа и операторов магистралей, по которым ведутся поставки топлива, а также предоставить сторонним продавцам газа доступ к трубопроводу, который они не строили.

По словам Зеркаль, европейские правила позволят разрушить монополию «Газпрома» на поставку газа. «Если все российские газопроводы будут соответствовать этим правилам, то разные поставщики и трейдеры включатся в конкуренцию», — отметила она. Замминистра подчеркнула, что Украина в обязательном порядке должна быть включена в «группу риска» вместе с Германией, Польшей и Словакией.

Другого мнения придерживается сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Он считает, что Киеву следовало бы заключить прямой газовый контракт с Россией, что помогло бы Киеву избежать скачков цен на газ из-за роста стоимости топлива на рынках ЕС.

Продление контракта

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявлял, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с «Газпромом». Но при условии, что объемы закупок компаниями в ЕС будут сохранены. Таким образом Киев стремится получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Если же этого не произойдет, то это принесет убытки для страны и создаст риски банкротства «Нафтогаза», считает экс-министр экономики Украины Владимир Лановой.

«Северный поток-2»

По условиям соглашения по строительству «Северного потока-2», которого в июле достигли Германия и США, поставки российского газа через территорию Украины должны продолжиться и после запуска нового газопровода. В частности, из договоренностей следует, что Берлин берет на себя обязательство проконтролировать продолжение транзита и обеспечить тем самым энергетическую безопасность Украины.

Президент России Владимир Путин в августе обещал канцлеру Германии сохранить транзит после 2024 года, когда закончится срок действия нынешнего контракта. Однако в сентябре министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна готова сама принять решение полностью переориентировать свою ГТС на внутренние нужды — в том случае, если поставки по украинскому маршруту после запуска «Северного потока-2» окажутся слишком низкими.