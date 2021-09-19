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Британцев возмутили заявления о манипуляциях «Газпрома»

News.ru
37 минут назад

Читателей британской газеты Telegraph возмутили заявления европейских политиков о рыночных манипуляциях «Газпрома» с целью ослабления экономики. Ранее депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать действия российской компании, которые, по их мнению, привели к рекордному росту цен на газ.

Британцев возмутили заявления о манипуляциях «Газпрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Комментаторы издания назвали эти обвинения «очередным приступом истерики». Они отметили, что Россия не виновата в нехватке энергоресурсов в Великобритании и Евросоюзе.

В Британии очередной приступ истерики насчёт противных иностранцев, которые всё делают нам во вред. Успокойтесь. Попросите этих милых французов, чтобы они прислали нам продуктовых наборов в подарок к Рождеству. Увидите, что будет, — написал пользователь с ником Madeleine Richardson.

«Это наше правительство оставило нас перед зимой без запасов угля и газа»; «А с какого перепуга Россия не будет повышать цены на газ, если есть спрос», — также писали комментаторы.

Ранее в «Газпроме», отвечая на обвинения Европарламента в росте цен на газ, отметили, что компания поставляет газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами. По словам представителей, газовый гигант всегда стремится удовлетворить потребности своих клиентов.

Экономика,Европарламент,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,Daily Telegraph,
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