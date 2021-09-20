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Экономист назвал предпосылки для нового кризиса

Лера Букина
1 час назад

Американский фондовый рынок может рухнуть в любой момент, заявил российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.

Обвал будет вызван неконтролируемой инфляцией, которая стала набирать обороты в США несколько месяцев назад, подчеркнул специалист.

По его мнению, американскую экономику может спасти повышение ключевой ставки. Однако он предупредил о кризисе неплатежей в таком случае. Хазин указал на то, что нынешняя система действует лишь за счет увеличивающейся доступности кредита. Из-за роста ставки рефинансирования люди лишатся возможности погашать старые долги за счет новых.

Bloomberg: фондовый рынок России поднялся до рекордного уровня

По мнению специалиста, в острой форме новый кризис может наступить уже в течение ближайших месяцев.

Как заявил недавно Хазин, страны Евросоюза из-за грядущего экономического кризиса и финансовых проблем могут пойти на беспрецедентный шаг для того, чтобы обеспечить себя минимальным объемом денежных средств. Деньги россиян, которые хранятся на банковских счетах в ЕС, могут конфисковать в пользу одной из этих стран, предупредил эксперт.
Экономика,Видео,Михаил Хазин,ЕС,РИА "Дейта",Bloomberg,
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