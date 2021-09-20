Экономист назвал предпосылки для нового кризиса

Американский фондовый рынок может рухнуть в любой момент, заявил российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU.
Обвал будет вызван неконтролируемой инфляцией, которая стала набирать обороты в США несколько месяцев назад, подчеркнул специалист.
По его мнению, американскую экономику может спасти повышение ключевой ставки. Однако он предупредил о кризисе неплатежей в таком случае. Хазин указал на то, что нынешняя система действует лишь за счет увеличивающейся доступности кредита. Из-за роста ставки рефинансирования люди лишатся возможности погашать старые долги за счет новых.
По мнению специалиста, в острой форме новый кризис может наступить уже в течение ближайших месяцев.