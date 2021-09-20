США оказались на грани экономической катастрофы

Нежелание законодательных органов поднять потолок госдолга может привести к тому, что США окажется на грани экономической катастрофы. Министр финансов страны Джанет Йеллен призвала Конгресс до октября принять решение по задолженности, чтобы избежать дефолта по государственным платежным обязательствам, пишет Bloomberg .

На предпоследней неделе сентября нижняя палата Конгресса проголосует за поднятие лимита госдолга в 28 триллионов долларов. Однако противостояние между Демократической и Республиканской партиями не дает уверенности в единогласном принятии решения и ставит экономику США под угрозу масштабного кризиса.

Ограничения на размер государственного долга снова вступили в силу в США в начале августа — спустя два года после их отмены. В 2019 году лимит по госдолгу составлял 22 триллиона долларов, но в августе того же года предельное значение отменили. В июне 2021 года задолженность выросла до 28,5 триллиона долларов, и Министерство финансов призвало поднять ее лимит, чтобы избежать катастрофических последствий для экономики. Бездействие законодательных регуляторов заставит Минфин идти на чрезвычайные меры — например, сократить инвестиции в фонды для пенсионеров госсектора.