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Минфин США предупредил о риске дефолта в стране

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Нежелание законодательных органов США увеличить лимит госдолга создает высокий риск дефолта в стране. Об этом написала в своей колонке в The Wall Street Journal бывший глава ФРС, нынешний министр финансов Соединенных Штатов Джэнет Йеллен, сообщает газета "Известия".

Минфин США предупредил о риске дефолта в стране
Фото: ReutersReuters

По ее словам, дефолта по государственным платежным обязательствам можно избежать, если конгресс поднимет лимит на увеличение госдолга США.

Если этого не произойдет, где-то в октябре резервы американского казначейства будут исчерпаны и экономика страны войдет в стадию рецессии, а США как государство ослабнет.

Глава американского минфина добавила, что если Вашингтон впервые в истории объявит дефолт, это критически отразится на всей мировой экономике, а Соединенные Штаты могут навсегда потерять статус надежной сверхдержавы, выпускающей ключевую резервную валюту — доллар.

Экономика,Казначейство США,ФРС,Минфин,Wall Street Journal,газета "Известия",
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