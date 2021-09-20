Минфин США предупредил о риске дефолта в стране

Нежелание законодательных органов США увеличить лимит госдолга создает высокий риск дефолта в стране. Об этом написала в своей колонке в The Wall Street Journal бывший глава ФРС, нынешний министр финансов Соединенных Штатов Джэнет Йеллен, сообщает газета "Известия".

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По ее словам, дефолта по государственным платежным обязательствам можно избежать, если конгресс поднимет лимит на увеличение госдолга США.

Если этого не произойдет, где-то в октябре резервы американского казначейства будут исчерпаны и экономика страны войдет в стадию рецессии, а США как государство ослабнет.