Минфин США предупредил о риске дефолта в стране

Нежелание законодательных органов США увеличить лимит госдолга создает высокий риск дефолта в стране. Об этом написала в своей колонке в The Wall Street Journal бывший глава ФРС, нынешний министр финансов Соединенных Штатов Джэнет Йеллен, сообщает газета "Известия".
По ее словам, дефолта по государственным платежным обязательствам можно избежать, если конгресс поднимет лимит на увеличение госдолга США.
Если этого не произойдет, где-то в октябре резервы американского казначейства будут исчерпаны и экономика страны войдет в стадию рецессии, а США как государство ослабнет.
Глава американского минфина добавила, что если Вашингтон впервые в истории объявит дефолт, это критически отразится на всей мировой экономике, а Соединенные Штаты могут навсегда потерять статус надежной сверхдержавы, выпускающей ключевую резервную валюту — доллар.