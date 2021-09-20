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Украину призвали готовиться к возможной потере транзита российского газа

Елена Прошина
37 минут назад

Газовая отрасль Украины должна трансформироваться, поскольку перед ней стоит угроза возможной потери транзита российского газа в страны Европы. Об этом в своей колонке для «Европейской правды» написала советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль.

Украину призвали готовиться к возможной потере транзита российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень вероятно, что Путин примет или уже принял решение полностью прекратить транзит по украинской территории. Нам точно придется перенастраивать свою газотранспортную систему", – размышляет политик в своей публикации под заголовком «Газовый шантаж Путина».

По мнению Зеркаль, если не начать подготовку заранее, то некоторые города Украины могут «остаться без газа». Советник считает, что Киеву необходимо решительно противодействовать «Газпрому» совместно со странами Европы и США.

Названа причина отказа "Газпрома" бронировать допмощность через Украину

При этом для обеспечения безопасности страны достаточно включить страну в одну европейскую «группу риска» вместе с Германией, Словакией и Польшей.

«Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины будет означать одновременно и шантаж Германии. И для россиян это две большие разницы", — пояснила она.

Напомним, что 10 сентября «Газпром» заявил об окончании постройки первой нити «Северного потока – 2». Как заявил экс-министр экономики Украины Владимир Лановой, из-за запуска проекта вполне возможно полное прекращение транзита российского газа через Украину. Это грозит банкротством «Нафтогаза», главной украинской госкомпании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа.

Экономика,Елена Зеркаль,Нафтогаз,Газпром,
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