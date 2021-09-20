Украину призвали готовиться к возможной потере транзита российского газа

Газовая отрасль Украины должна трансформироваться, поскольку перед ней стоит угроза возможной потери транзита российского газа в страны Европы. Об этом в своей колонке для «Европейской правды» написала советник украинского министра энергетики Елена Зеркаль.

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«Очень вероятно, что Путин примет или уже принял решение полностью прекратить транзит по украинской территории. Нам точно придется перенастраивать свою газотранспортную систему", – размышляет политик в своей публикации под заголовком «Газовый шантаж Путина».

По мнению Зеркаль, если не начать подготовку заранее, то некоторые города Украины могут «остаться без газа». Советник считает, что Киеву необходимо решительно противодействовать «Газпрому» совместно со странами Европы и США.

При этом для обеспечения безопасности страны достаточно включить страну в одну европейскую «группу риска» вместе с Германией, Словакией и Польшей.

«Если Украина будет включена в этот механизм, шантаж Украины будет означать одновременно и шантаж Германии. И для россиян это две большие разницы", — пояснила она.