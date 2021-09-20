Мишустин поручил разработать план отказа России от нефти и газа

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил до конца года разработать план поэтапного перехода российской экономики от нефти, угля и газа к альтернативной энергетике, пишет ТАСС.

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"Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и это уже новая реальность. Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля», - сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

Он добавил, что необходимо развивать альтернативную энергетику и строить соответствующую инфраструктуру.

По его словам, сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу должен быть разработан и утвержден до конца года. В правительстве создадут специальные рабочие группы, которые будут курировать вице-премьеры, общая координация возложена на первого вице-премьера Андрея Белоусова.