Санкционные продукты не вернутся в Россию

Президент России продлил до конца 2022 года действие указа о продовольственном эмбарго в адрес стран, которые после присоединения Крыма в 2014 году ввели санкции против российских компаний и физических лиц.

Владимир Путин "в целях защиты национальных интересов" подписал указ о продлении на 2022 год ответных санкций, запрещающих импорт определенных продовольственных товаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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"Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 06.08.2014 N560", - говорится в документе.

Санкции против России вводили США, страны ЕС и иные государства начиная с 2014 года, после присоединения Крыма, за участие в конфликте на востоке Украины, а также по обвинениям в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль и Алексея Навального, вмешательстве в американские выборы и участие в кибератаках. Они включают в себя ограничение доступа на рынок капитала некоторым российским финансовым институтам с государственным участием, оборонным и энергетическим компаниям, эмбарго на торговлю оружием и поставки в Россию товаров двойного назначения, а также ограничение доступа к технологиям в нефтегазовой сфере.

Также введены отдельные санкции против ряда физических лиц, причастных, по мнению Запада, к перечисленным событиям. Самый крупный санкционный список у США, в него включены 345 юридических лиц, 58 из которых зарегистрированы за пределами России, а значительную часть этого списка составляют дочерние компании "Газпрома", "Роснефти", ВЭБ, Сбербанка, ВТБ и "Ростеха".

Весной 2015 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявлял, что санкции Запада не повлияют на поведение России в международной политике.

"Никакие санкции никогда не могут привести к тому, чтобы Россия вносила какие-то изменения в свою последовательную линию в международных делах. Санкции - это обоюдоострое оружие, безусловно, оно доставляет дискомфорт РФ, но также оно наносит ущерб и предпринимателям, и экономике тех стран, которые играют в эти санкционные игры", - сказал он.

В списке стран, против которых России ввела продуктовое эмбарго в ответ на санкции, находятся США, Канада, Австралия, Украина, Великобритания, Норвегия, Исландия, Черногория, Албания, Лихтенштейн, а также страны Евросоюза. Действие продуктового эмбарго с 2014 года распространяется на мясо, рыбу, овощи, фрукты, орехи, соль и молочные продукты.

В июле 2015 года отдельным указом было установлено, что продукты, попадающие под продуктовое эмбарго, при обнаружении на территории России подлежат уничтожению.

По данным Россельхознадзора, которые ведомство опубликовало в 2020 году, за пять лет действия контрсанкций Россия уничтожила 36,17 тысячи тонн продукции, из них 34,94 тыс. тонн продукции растениеводства и 1,23 тыс. тонн животноводства. В свою очередь, весной 2017 года эксперты РАНХиГС и других институтов провели исследование, в ходе которого установили, что в среднем граждане России вынуждены каждый год дополнительно тратить почти 4,5 тыс. рублей из-за введенных Россий контрсанкций.

В конце мая 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что санкционная политика в отношении России в долгосрочной перспективе неэффективна.

"В том, что касается России, усиление санкций в ответ на замороженные конфликты больше не является эффективной политикой", - сказал он после завершения саммита лидеров стран ЕС, отметив, что эксперты ЕС должны разработать другие инструменты воздействия на Россию.

В свою очередь, Владимир Путин в июне 2021 года рассказал, что США потеряли от введения экономических санкций не меньше, чем Россия.

"После введения определенных ограничений в сфере экономики, товарообмена США потеряли не меньше, чем Россия. Да, это повлияло на наше развитие. Отчасти США в этом смысле выполнили свою задачу по сдерживанию развития РФ, но ничего критического здесь нет", - сказал он по итогам саммита США - РФ, который прошел в середине июне 2021 года в Швейцарии.

Также российский лидер отметил, что в результате введения ограничений для американских компаний они отдали этот бизнес в руки своих конкурентов из других стран.

"Мы говорили об этом. Ну, зачем? Смысла в этом никакого", - добавил Путин.