Украина столкнулась с критически низким запасом зерна

Запасы зерна на Украине находятся на критически низком уровне, сообщило издание "Укринформ" со ссылкой на Госрезерв. Основная причина - отсутствие финансирования.

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"Из-за отсутствия финансирования на пополнение запасов материальных ценностей государственного резерва из общего фонда государственного бюджета запасы зерна находятся на критическом уровне. Ассигнования общего фонда бюджета на пополнение запасов государственного резерва, в том числе зерна нового урожая, законом Украины не предусмотрены", - говорится в сообщении.

В Госрезерве Украины отметили, что пока на его предприятиях сохраняется зерно урожаев 1999-2018 годов, что значительно превышает утвержденные сроки хранения – два года.

Ранее президент страны Владимир Зеленский предложил программу трансформации страны за $277 млрд. Она предполагает, что более 80 проектов в экономической и социальной сферах должны финансироваться из бюджета и за счет привлечения денег из-за рубежа.