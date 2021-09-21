2,7 трлн рублей потратит правительство на реализацию посланий Путина

Правительство выделит из федерального бюджета 2,7 триллиона рублей на реализацию социальных мер, указанных в Послании президента РФ Владимира Путина. Об этом сказано в документе «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
«Была проведена стратегическая приоритизация расходов казны, в результате которой резко увеличили расходы на меры из послания президента. В следующие три года их финансирование вырастет в 2,5 раза к уровню 2020 года и составит 2,78 трлн рублей: 872,4 млрд в 2022 году, 958,7 млрд в 2023-м и 957 млрд в 2024 году», — пишут «Известия».
Основная часть денег пойдет на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на маткапитал. 253,4 млрд рублей выделено на строительство трассы Москва-Казань-Екатеринбург.