2,7 трлн рублей потратит правительство на реализацию посланий Путина

«Была проведена стратегическая приоритизация расходов казны, в результате которой резко увеличили расходы на меры из послания президента. В следующие три года их финансирование вырастет в 2,5 раза к уровню 2020 года и составит 2,78 трлн рублей: 872,4 млрд в 2022 году, 958,7 млрд в 2023-м и 957 млрд в 2024 году», — пишут «Известия».