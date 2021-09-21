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Правительство РФ потратит на реализацию посланий Путина 2,7 трлн

Ura.Ruиещё 10
23 минуты назад

Правительство выделит из федерального бюджета 2,7 триллиона рублей на реализацию социальных мер, указанных в Послании президента РФ Владимира Путина. Об этом сказано в документе «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

2,7 трлн рублей потратит правительство на реализацию посланий Путина
Фото: ТАССТАСС

«Была проведена стратегическая приоритизация расходов казны, в результате которой резко увеличили расходы на меры из послания президента. В следующие три года их финансирование вырастет в 2,5 раза к уровню 2020 года и составит 2,78 трлн рублей: 872,4 млрд в 2022 году, 958,7 млрд в 2023-м и 957 млрд в 2024 году», — пишут «Известия».

Основная часть денег пойдет на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также на маткапитал. 253,4 млрд рублей выделено на строительство трассы Москва-Казань-Екатеринбург.

Экономика,Расходы бюджета,Владимир Путин,Правительство РФ,газета "Известия",
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