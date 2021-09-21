Россельхознадзор нашел вирус в импортных фруктах

Специалисты Россельхознадзора во время видеоконференции с сотрудниками сербского министерства сельского, лесного и водного хозяйства заявили о недопустимости поставок в Россию зараженных фруктов. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

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"В ходе переговоров российское ведомство сообщило о своей обеспокоенности в связи с выявлением карантинного для ЕАЭС объекта - бурой монилиозной гнили (Monilinia fiucticola (Winter) Нопеу) – в персиках, нектаринах и сливах, ввозимых в РФ из Сербии", - говорится в пресс-релизе.

В Росселхознадзоре отметили, что отправили сербским коллегам "нотификации по всем фактам обнаружений", и попросили их выяснить причины заражения и принять меры по усилению контроля за качеством экспортируемой фруктовой продукции.

Сербское министерство пообещало разобраться в инциденте и "организовать более тщательный фитосанитарный контроль", добавили в российском ведомстве.