Поставки газа по «Силе Сибири» приостановят

«Газпром» с 22 по 29 сентября проведет на газопроводе «Сила Сибири» плановые профилактические работы, транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена, сообщает ТАСС.

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«По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью», — добавили в «Газпроме».

Ранее глава «Газпрома» спрогнозировал новый взлет цен на газ в Европе. Европа может войти в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, это произойдет в случае, если не наверстать отставание в закачке газа.

По его оценке, отставание в закачке газа в Европе сейчас составляет 22,9 млрд кубометров, и «это очень большая величина». При этом цена на него в ближайшее время может побить очередные рекорды, считает глава «Газпрома».