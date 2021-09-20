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Поставки газа по «Силе Сибири» приостановят 22 сентября

Газета.Ru
1 час назад

«Газпром» с 22 по 29 сентября проведет на газопроводе «Сила Сибири» плановые профилактические работы, транспортировка газа по нему в этот период будет приостановлена, сообщает ТАСС.

Поставки газа по «Силе Сибири» приостановят
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По ранее достигнутой договоренности профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью», — добавили в «Газпроме».

Ранее глава «Газпрома» спрогнозировал новый взлет цен на газ в Европе. Европа может войти в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах, заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, это произойдет в случае, если не наверстать отставание в закачке газа.

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По его оценке, отставание в закачке газа в Европе сейчас составляет 22,9 млрд кубометров, и «это очень большая величина». При этом цена на него в ближайшее время может побить очередные рекорды, считает глава «Газпрома».

Также Миллер заявил, что российские запасы газа являются самыми большими в мире.

Экономика,Алексей Миллер,Газпром,ИТАР-ТАСС,
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