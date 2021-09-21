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Правительство России анонсировало реформу ЖКХ

Елена Прошина
43 минуты назад

Стало известно о необходимости перестройки ЖКХ в России, сообщает РИА Недвижимость.

Правительство России анонсировало реформу ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, концепция будет подготовлена до конца 2021 года. Ее утвердят в первом квартале следующего года. По его словам, без перестройки будет невозможно «достигнуть показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» в 1 миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза».

Хуснуллин отметил, что при строительстве жилья, «паровозом» необходимо вытащить еще целый ряд сфер». В рамках реформы предполагается выработать новые подходы к расселению аварийного жилья и выяснить, «какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое – реконструировать, а какое – сносить».

Также предстоит решить задачу по подсоединению новостроек к изношенной инженерной инфраструктуре. Как отметил вице-премьер, на модернизацию инфраструктуры требуется более триллиона рублей, тогда как в настоящее время выделяется «5-10 млрд рублей».

Также Хуснуллин выразил обеспокоенность финансовым состоянием обслуживающих компаний.

Как сообщалось ранее, тарифы на услуги ЖКХ будут расти из-за соответствующего роста расходов на содержание дома.

Экономика,Личный счет,Марат Хуснуллин,Правительство РФ,РИА Новости,
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