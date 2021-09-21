2,7 трлн рублей выделит правительство на реализацию посланий Путина

Кабмин России выделит из федерального бюджета 2,7 триллиона рублей на реализацию социальных мер из Посланий главы государства Владимира Путина, пишут «Известия».

Фото: ТАСС ТАСС

Информация об этом содержится в документе под названием «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Сумма расходов резко увеличилась после проведенной стратегической приоритизации расходов бюджета.

По данным издания, в следующие три года финансирование вырастет в 2,5 раза к уровню 2020 года до 2,78 трлн рублей. В 2022 году будет выделено 872,4 млрд, 958,7 млрд направят в 2023 году и еще 957 млрд рублей в последующем году.

Основная часть средств предназначена на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет (917 млрд до 2024 года), на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями (557 млрд), а также на выплату материнского капитала (526 млрд).