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2,7 трлн рублей потратит правительство на реализацию посланий Путина

Елена Прошина
32 минуты назад

Кабмин России выделит из федерального бюджета 2,7 триллиона рублей на реализацию социальных мер из Посланий главы государства Владимира Путина, пишут «Известия».

2,7 трлн рублей выделит правительство на реализацию посланий Путина
Фото: ТАССТАСС

Информация об этом содержится в документе под названием «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Сумма расходов резко увеличилась после проведенной стратегической приоритизации расходов бюджета.

По данным издания, в следующие три года финансирование вырастет в 2,5 раза к уровню 2020 года до 2,78 трлн рублей. В 2022 году будет выделено 872,4 млрд, 958,7 млрд направят в 2023 году и еще 957 млрд рублей в последующем году.

Основная часть средств предназначена на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет (917 млрд до 2024 года), на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями (557 млрд), а также на выплату материнского капитала (526 млрд).

Финансирование нацпроектов при этом увеличится на 35%. В сумме за три года на нацпроекты уйдет 8,1 трлн рублей. Самым дорогим станет «Демография» — 2,5 трлн рублей за три года.

Экономика,Владимир Путин,газета "Известия",
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