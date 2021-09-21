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В России выявили 19 179 случаев коронавируса

Москва24
1 час назад

За минувшие сутки в России подтвердили 19 179 новых случаев коронавируса. В 1 351 (7,0%) из них болезнь проходила без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В России выявили 19 179 случаев коронавируса
Фото: Москва24Москва24

На Москву пришлось 1 926 случаев, на Московскую область – 1 101, на Санкт-Петербург – 1 060, на на Самарскую область – 1 060, на Свердловскую область – 511, на Воронежскую область – 491, на Нижегородскую область – 481, на Ростовскую область – 469, на Пермский край – 457, на Омскую область – 375.Всего в России зарегистрировано 7 313 851 (+0,26%) случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста за сутки наблюдается в Алтае, Москве и Бурятии.

За последние сутки в стране от последствий коронавируса умерли 812 человек, за весь период пандемии скончались 199 808 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 15 437 человека, за все время – 6 526 111.

В начале сентября во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для того, чтобы подтвердить устойчивость штамма коронавируса "мю" к существующим вакцинам, необходимо провести дополнительные исследования. Ранее случаи инфицирования данным штаммом коронавируса были зафиксированы в Южной Америке и Европе. Их доля от общего числа заболеваний COVID-19 не превышала 0,1%.

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