Россия приготовилась нарастить госдолг

В нынешнем году объем госдолга составит 17,8 процента ВВП, в 2022 году его приготовились увеличить до 19,4 процента, а в 2023-м — до 20,1 процента. При этом в документе сказано, что на 2022 и 2023 годы величина госдолга по отношению к ВВП намечена на более низком уровне в сравнении с теми прогнозными значениями, которые указаны в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».