Счетная палата: большая часть бюджета уходит на пенсии

Счетная палата назвала самые затратные разделы в бюджете России в 2021 году. По данным ведомства, большая часть средств ушла на пенсии россиян.

Фото: ТАСС ТАСС

Самой затратной в федеральном бюджете на протяжении последних шести лет является социальная политика.

«С 1 января по 1 августа по этому разделу израсходовано чуть больше половины выделенных средств — 3,717 триллиона рублей из 6 триллионов рублей запланированных», — передает сообщение РИА «Новости».

Согласно данным ведомства, из них на пенсии было потрачено 1,772 триллиона рублей.

На втором месте по уровню расходов находится «Национальная экономика». По этому разделу израсходовано 1,743 триллиона. На третьем месте оказались «Общегосударственные вопросы», куда входит, в частности, финансирование органов власти, судебной системы, выборов, а также резервные фонды президента и правительства.