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Сигнал Байдену: в США испугались «прощального подарка» Путина для Меркель

Вероника Полынина
17 минут назад

Россия наказала президента США Джо Байдена за энергетический шантаж, спровоцировав рекордный рост цен на газ в Европе. Такое мнение озвучил американский публицист Тим Роган в статье для Washington Examiner, передает РИА «Новости».

Сигнал Байдену: в США испугались «прощального подарка» Путина для Меркель
Фото: ReutersReuters

По словам автора, резкий скачок цен на газ послужит сигналом Байдену, который ведет непоследовательную политику в отношении России, и продемонстрирует миру слабость Вашингтона. Он же станет «прощальным подарком» канцлеру Германии Ангеле Меркель.

«Это - сигнал Байдену. Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы», - пишет Роган.

Политику Ангелы Меркель, которая поддерживала строительство «Северного потока – 2», публицист охарактеризовал как «слабость, которую ценит Россия».

В Европе испугались «ценового цунами» из-за «Северного потока – 2»

Ранее 40 депутатов Европарламента из Польши и Прибалтики призвали Еврокомиссию начать расследование в отношении «Газпрома» из-за резкого скачка цен на газ в Европе. Депутаты считают, что российская компания повлияла на состояние рыночной цены топлива. В пресс-службе «Газпрома» заявили, что компания «осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей». В компании также отметили, что уровень поставок находится на уровне, близком к исторически рекордному.

Экономика,Джозеф Байден,Европарламент,Газпром,Еврокомиссия,РИА Новости,
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