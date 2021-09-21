Сигнал Байдену: в США испугались «прощального подарка» Путина для Меркель

По словам автора, резкий скачок цен на газ послужит сигналом Байдену, который ведет непоследовательную политику в отношении России, и продемонстрирует миру слабость Вашингтона. Он же станет «прощальным подарком» канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Ранее 40 депутатов Европарламента из Польши и Прибалтики призвали Еврокомиссию начать расследование в отношении «Газпрома» из-за резкого скачка цен на газ в Европе. Депутаты считают, что российская компания повлияла на состояние рыночной цены топлива. В пресс-службе «Газпрома» заявили, что компания «осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей». В компании также отметили, что уровень поставок находится на уровне, близком к исторически рекордному.