Сигнал Байдену: в США испугались «прощального подарка» Путина для Меркель

Россия наказала президента США Джо Байдена за энергетический шантаж, спровоцировав рекордный рост цен на газ в Европе. Такое мнение озвучил американский публицист Тим Роган в статье для Washington Examiner, передает РИА «Новости».
По словам автора, резкий скачок цен на газ послужит сигналом Байдену, который ведет непоследовательную политику в отношении России, и продемонстрирует миру слабость Вашингтона. Он же станет «прощальным подарком» канцлеру Германии Ангеле Меркель.
«Это - сигнал Байдену. Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы», - пишет Роган.
Политику Ангелы Меркель, которая поддерживала строительство «Северного потока – 2», публицист охарактеризовал как «слабость, которую ценит Россия».
Ранее 40 депутатов Европарламента из Польши и Прибалтики призвали Еврокомиссию начать расследование в отношении «Газпрома» из-за резкого скачка цен на газ в Европе. Депутаты считают, что российская компания повлияла на состояние рыночной цены топлива. В пресс-службе «Газпрома» заявили, что компания «осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами и стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей». В компании также отметили, что уровень поставок находится на уровне, близком к исторически рекордному.